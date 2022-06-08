حياة كريمة بالغربية: فرحة كبيرة بين الأهالي بعد تحقيق أحلامهم على أرض الواقع

قالت الدكتورة زينب سامي، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الغربية، إن مركز زفتي شهد أكبر عدد من إنجازات مبادرة حياة كريمة على مستوى 54 قرية و88 تابعا بإجمالي عدد سكان 599 ألف نسمة، لافتة إلى أن المركز كان يتضمن 38 قرية فقط تتمتع بخدمات الصرف الصحي ونتيجة للبناء العشوائي ظهرت بعض المناطق المحرومة من الخدمة، وبناء على توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم ترك أي منزل في أي قرية دون خدمات أساسية ومرافق من صرف ومياه وكهرباء جرى تدعيم وتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى من خلال شبكات انحدار ومحطات رفع بداية من مارس 2021 وحتى الآن ليصل إجمالي التنفيذ إلى 94%.

توصيل المرافق والخدمات لجميع القرى

وأوضحت «سامي» في مداخلة هاتفية مع اكسترا نيوز، أن إجمالي مشروعات الصرف وصلت إلى 142 مشروعا، بالإضافة لوجود خطة طموحة تضمن مد وتدعيم خطوط مياه الشرب لكافة المناطق وإحلال وتجديد للخطوط المتهالكة ليصبح إجمالي مشروعات مياه الشرب 127 مشروعا جرى الانتهاء من 123 منهما بنسبة 95%، لافتة إلى أن المركز كان يتضمن قريتين فقط بهما خدمات الغاز الطبيعي ووصل الآن عدد القرى المستفيدة من الغاز الطبيعي إلى 44 قرية من أصل 54 قرية بنسبة تنفيذ 37%، وجرى رصد باقي الخدمات بالقرى في خطة متكاملة لتنفيذها بالتعاون مع الأهالي والجهات المعنية والجهاز التنفيذي للمحافظة من خلال جدول تنفيذي لاستكمالها.

وأشارت «سامي» إلى أن فريق مبادرة حياة كريمة بدأ برصد الاحتياجات من خلال لقاء الأهالي ومنظمات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات تعمل داخل القرى لأنهم الأكثر احتكاكا بالمواطن داخل القرية، ومن خلال رصد الاحتياجات جرى تحديد الأولويات التي يحتاج إليها المواطن في الغربية.

مبادرات للمساعدة في تجهيز العرائس

وأكدت منسق حياة كريمة في محافظة الغربية، أن فريق المبادرة عمل على توفير كميات كبيرة من صناديق المواد الغذائية، بالإضافة لمبادرة للمساعدة في تجهيز العرائس وهو ما لاقى قبولا واهتماما كبيرا من المواطنين، مشيرة إلى أن الأهالي لم يكونوا مصدقين للخطط إلى أن تم التنفيذ أمام أعينهم فكانوا في قمة سعادتهم لما تقدمه لهم الدولة المصرية.