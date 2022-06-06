مدير «وكالة الطاقة الذرية»: لن نقدم ضمانات لإيران إذا لم تتعاون معنا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة لن تكون قادرة على تقديم ضمانات لإيران إذا لم تتعاون معها، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

إدانة إيران في اجتماع الوكالة الدولية

انضمت روسيا إلى الصين في معارضة قرار محتمل من الولايات المتحدة ومجموعة «E3»، يدين إيران في اجتماع الأسبوع المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

جاء ذلك بعد صدور تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع يعبّر عن عدم الرضا عن إجابات إيران على الاستفسارات حول عملها النووي قبل عام 2003.

لافروف: موسكو في معارضة قاطعة

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الجمعة الماضي، أنّ موسكو في معارضة قاطعة لمثل هذه الخطوة.