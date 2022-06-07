القبض على 4 أشخاص قصوا شعر شاب بسكين وشوهوا أذنه في عين شمس

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على 4 أشخاص متهمين بقص شعر شاب بسكين، وشوهوا أذنه بعين شمس.

تعود الواقعة، عندما جرى تداول مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يتضمن تعدي مجموعة من الاشخاص على آخر بالضرب وقص شعره، ونشر بدوره مقطعا آخر، يتضرر فيه من قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته وقص شعره بمنطقة عين شمس، ما أحدث به إصابات.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول موظف، مقيم بمنطقة عين شمس «المجني عليه»، وطرف آخر، وهم 4 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية)، أمكن ضبطهم، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، تبين سوء نواياهم في استخدامها ضد المجني عليه، بسبب خلاف مسبق بين الطرف الأول ونجل أحد المتهمين المضبوطين بسبب خلاف على أولوية الشراء من محل سوبر ماركت.

وأشارت إلى أنه حين تدخل ناشر المقطع لفض المشاجرة، قام أحد المتهمين «طرف ثاني» بالتعدي عليه وقص شعره بسكين تم ضبطها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تتابع سير التحقيقات في الواقعة.