منتشر في أوروبا.. أين يباع الذهب عيار 14؟ خبراء يجيبون

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة خلال الخمس أشهر الأولى من العام الجاري، إذ سجل خلال احتفالات رأس السنة متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 800 جنيه، بينما وصل اليوم لنحو 1000 جنيه، بفارق وصل لنحو 200 جنيه، وهو ارتفاع بنسبة 20% في الجرام الواحد، الأمر الذي يسبب أزمة لكثير من الشباب، إذ يعتبر الذهب واحدًا من أهم متطلبات الزواج في مصر، مما دفع شعبة الذهب بالغرفة التجارية إلى الإعلان عن طرح ذهب من عيار 14 في الأسواق المصرية.

وفيما يلي يعرض موقع بوابة «الوطن» كل ما يهم المواطنين عن طرح ذهب عيار 14 في السوق المصري، وفق عدد من الخبراء:

سعر الذهب اليوم

وبحسب التقرير الصادر عن شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، فجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

عيار 24 بسعر 1146 جنيهًا.

عيار 21 بنحو 1003 جنيهات.

عيار 18 بمبلغ 860 جنيهًا.

عيار 14 قيمته 669 جنيهًا.

مع العلم إن هذه الأسعار خاصة بسعر جرام الذهب دون حساب المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

طرح عيار 14 في الأسواق المصرية

وفي منتصف الشهر الماضي أعلن هاني ميلاد رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية بالقاهرة، عن دراسة طرح عيار من الذهب هو 14، إذ أن سعره أقل من الأعيرة الموجودة في السوق، وهو أيضًا من الذهب المنتشر في الدول الأوروبية، موضحًا أن الكثيرين يشترون الذهب حاليًا للاستثمار وليس التزيين، وطرح عيار أقل بسعر أقل مقارنة يمكن أن ينعش سوق الذهب، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضاف «ميلاد» أن طرح العيار الجديد من شأنه أن يخفف من كاهل الشباب الراغب في شراء الشبكة، أو مشغولات الذهبية للتزيين، موضحًا أن الإقبال على هذا العيار سيقلل من الضغط على خام الذهب، مما يقلل السعر بشكل عام.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن الذهب عيار 14 هو أحد أنواع الذهب، وهو يميل إلى الأحمر بسبب ارتفاع نسبة النحاس فيه، وهو يباع كمشغولات وبأشكال متنوعة، إنه في حال إقراره فأنه سيتم طرحه بكميات محدوده لمعرفة مدى اقبال المواطنين على هذا العيار.

هل يباع الذهب عيار 14 في المحلات؟

ويجيب على هذا التساؤل عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة قائلا إنه حتى الآن لا يتوفر هذا العيار في أغلب محلات الذهب، إذ أن أغلب المحلات تعتمد على مشغولات المصانع وبالتالي تنتظر طرحها.

وأضاف أن الذهب عيار 14 متوفر من سنوات، لكنه يباع في الفنادق الكبرى والمدن السياحية مثل الغردفة وشرم الشيخ، حيث يستهدف السياح والأجانب، لأنه العيار السائد في أوروبا بوجده خاص.

هل يمكن الاستثمار في عيار 14؟

ويوضح «راضي»، أنه يمكن الاستثمار في الذهب عيار 14 لأنه في النهاية الذهب، وسعره يتغير حسب السعر العالمي.

هل يشهد عيار 14 رواجًا بين المصريين؟

يعتقد مينا ميدو، صاحب أحد محلات الذهب في شارع سليمان جوهر، أن ما يتحكم في عملية البيع والشراء وخاصة للذهب هو من خلال الثقافة الشعبية للمواطنين، والتي لن تتقبل طرح عيار منخفض من المعدن الأصفر، خاصة في الأرياف وقرى الصعيد، إذ يعتبر الذهب من أهم طرق التباهي بين العائلات.

وأوضح أن النتيجة النهائية لا يمكن الحكم عليها إلا بعد طرح العيار الجديد، وقياس مدى تقبل الجمهور وإقباله على الشراء.