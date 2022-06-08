أوكرانيا: فك الحصار الروسي والحصول على أسلحة شرط أساسي لتصدير الحبوب

كشف وزير خارجية أوكرانيا، ديميترو كوليبا، أن بلاده تتفاوض على حل أزمة صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئها على البحر الأسود، مشيرًا إلى أن فك الحصار الروسي عن الموانئ الأوكرانية شرط لتصدير الحبوب، وذلك حسبما نقلت العربية نت في نبأ عاجل.

وزير خارجية أوكرانيا: تصدير حبوبنا مرتبط بتسليم أسلحة لحماية أوديسا

وقال وزير خارجية أوكرانيا إن أي اتفاق لتصدير الحبوب إلى الدول الأخرى، يجب أن يراعي مصالح أمننا 100%، مضيفًا: «تصدير حبوبنا مرتبط بتسليم أوكرانيا أسلحة لحماية أوديسا».

محادثات روسية تركية لبحث إجراءات تصدير الحبوب الأوكرانية

وكان كل من وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونظيره التركي، خلوصي أكار، قد بحثا خلال اتصال هاتفي بينهما، أمس، إجراءات تصدير الحبوب من أوكرانيا، فيما أعلن الكرملين أن القوات الروسية ستفتش السفن المتوجهة للموانئ الأوكرانية قبل تحميلها بالحبوب والعودة للمياه الدولية ستكون بمساعدة القوات الروسية.

وجدد الكرملين دعوته لأوكرانيا لنزع الألغام التي سبق وزرعتها في الموانئ الأوكرانية، والتي تعتبر روسيا أنها تقف وراء عرقلة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.