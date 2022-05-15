خبير سكاني: 79.5 مليون زيادة في السكان في 67 عاما «والعدد في الليمون»

كشف الخبير السكاني الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، عن مفاجأة كبيرة تمثلت في أن عدد سكان مصر، شهد زيادة ملحوظة خلال 67 عاما في الفترة من 1955 حتى 2022، بلغت 79.5 مليون نسمة.

وأضاف «كما يقول المثل الشعبي للتعبير عن زيادة مبالغة في عدد أي معدود العدد في الليمون، ما يؤكد على مؤشر الزيادة السكانية الخطر، وهو ما يظهر إذا ما قارنا الزيادة في السكان بمصر ببعض الدول، ومن بينها على سبيل المثال ألمانيا خلال نفس الفترة، فنجد أن الزيادة في عدد السكان بلغت 12.5 مليون، وفي إيطاليا زاد عدد سكان خلال نفس الفترة 12 مليونا».

زيادة سكان مصر7 أضعاف الزيادة في ألمانيا وايطاليا

وأوضح د.عمرو حسن في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر خلال 67 عاما «بلغت الزيادة السكانية بها، 7 أضعاف كل من ألمانيا وإيطاليا، ما يعني 7 أضعاف زيادة في التحميل على موازنة الدولة، وكذلك زيادة 7 أضعاف في التحميل على المستشفيات مطلوبة و7 أضعاف المدارس و7 أضعاف الطرق والكباري والمواصلات والخدمات، كل هذا بخلاف 7 حروب خاضتها مصر خلال الـ65 عاما الماضية وهي حرب 1956، وحرب اليمن، وحرب 1967، وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، إضافة إلى الحرب المستمرة على الإرهاب، وحرب الوعي التي نخوضها جميعا من أجل تغيير موروثات ثقافية تعد من أهم التحديات التي تقف أمام قدرة البلد على تحقيق التنمية الشاملة، وتقف أمام جهود الحد من الزيادة السكانية، كالزواج المبكر، إنجاب عدد كبير من الأبناء تحت مسمى العزوة، ثقافة إنجاب الذكر، والتواكل وعدم التخطيط».

ألمانيا تحتل المرتبة الأولى في عدد سكان اوروبا

وأضاف عمرو أن «أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا، وثالث دولة هي إيطاليا، المنعقدة بينهما وبني مصر المقارنة، وبمقارنة معدل الزيادة السكانية في مصر بهاتين الدولتين نكتشف الآتي:

- في عام 1955 كان عدد سكان مصر 23.5 مليون نسمة، وعدد سكان ألمانيا 71.5 مليون نسمة (أي 3 أضعاف عدد السكان في مصر)، وعدد سكان إيطاليا 48 مليون نسمة (ما يعادل ضعف عدد السكان في مصر).

- بالوصول الى عام 2022 نجد ان عدد سكان ألمانيا سجل 84 مليون نسمة أما عدد سكان إيطاليا فقد وصل إلى 60 مليون نسمة، بينما ارتفع عدد سكان مصر إلى أكثر من 103 ملايين نسمة».