بلقيس تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة «ونتدلع»

أعلنت المطربة اللبنانية بلقيس، موعد طرح أغنيتها الجديدة «ونتدلع»، بعد غد الجمعة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ونشرت بلقيس، البرومو الرسمي لكليب «ونتدلع»، وعلقت عليه قائلة: «موعدكم مع أغنية ونتدلع، الأغنيه الثامنة من أغاني ألبوم حالة جديدة الجمعة 10- 6.. متحمسين لونتدلع»

بلقيس تحتفل بأغنية دبلوماسي

واحتفلت الفنانة بلقيس منذ أيام مع جمهورها عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» بتحقيق أغنية «دبلوماسي» 20 مليون مشاهدة على يوتيوب، أغنية دبلوماسي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي

وتقول كلمات أغنية دبلوماسي: «حبيبي أنا جاية أقولك إن أنت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي أنت اللي فاهمها.. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي أنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي.. لا باحوّر ولا بأفور أنا باعاكسك رسمي تصور.. حبيبي أنا جاية أقولك في الجدعنة يتحلف لك.. وفين ما تروح مكان طبيعي يتوقف لك.. يا أستاذي وملاذي وحبي واعتزازي.. أنا بحبك وقلبي في حبك انتهازي.. أنت فلتة ولا غلطة أنت أصلي وكله أونطة».