لطيفة تلتقي زياد الرحباني في لبنان: «كل ما أشوفك بتزيدني تفاؤل»

التقت الفنانة لطيفة بالملحن زياد الرحباني أثناء إعدادها لأغنية جديدة في لبنان.

ونشرت لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة تجمعها بزياد الرحباني وعلقت عليها: «كل ما آجي لبنان من أحلى الحاجات اللي بتحصللي إني بشوفك وأزورك وأقعد معاك وبافرح كل ما باشوفك وتزيدني ثقة في الفن وحبك وتفاؤلك بيزيدني أمل في لبنان».

لطيفة في لبنان من أجل عمل فني جديد

وأعلنت الفنانة لطيفة منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» سفرها الي لبنان لتحضير عمل فني جديد إذ نشرت فيديو لها في لبنان وعلقت: «لبنان كان واحشني جدا ولأول مرة أغيب سنتين عن لبنان وأنا سعيدة جدا إني هنا.. واستنوا الجديد من هنا.. من لبنان لطيفة».

آخر أعمال لطيفة

وآخر عمل فني طرحته لطيفة كان أغنية «الأستاذ» التي حققت أعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.

وتعمل حاليا لطيفة علي التحضير لأغاني ألبومها الجديد الذي من المقرر طرحه تباعا خلال الفترة المقبلة وهو عمل فني يتضمن عدة لهجات وهى المصرية والتونسية والعراقية.