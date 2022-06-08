العضو المنتدب لـ«سوميتومو»: الحكومة المصرية تشجع المستثمر الجاد

قال أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة سوميتومو إيجيبت، إن الحكومة المصرية مصرة على تشجيع المستثمر الجاد الذي يوفر فرص عمل ويساهم في زيادة الصادرات على تنفيذ خطوات أعنف، منوهًا إلى أن الشركة الأم تراقب بوضوح اتجاه الحكومة ووضع البلد الاقتصادي والسياسي، وترى أن هذه هي اللحظة اللازمة لاتخاذ خطوة أكبر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN».

مدينة صناعية متكاملة بهدف التصدير وسد حاجة السوق المصري من الضفائر

وأضاف «مجدي»، أن الاتفاقية التي تم توقيعها لإقامة أكبر مصنع في العالم على مساحة 150 ألف متر مربع، ليس له مثيل في هذه الصناعة ويوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل، وهو بمثابة مدينة صناعية متكاملة بهدف التصدير وسد حاجة السوق المصري من الضفائر الكهربائية للسيارات بجميع أنواعها، مع دعم صناعة السيارات في مصر، موضحًا أن حجم صادرات الشركة سنويًا 200 مليون يورو، بينما عقب إنشاء المصنع الجديد متوقع أن يصل حجم الصادرات لنص مليار يورو سنويًا.

ضخ استثمارات جديدة هو تأكيد على النجاح الذي حققته الشركة في مصر

وأوضح العضو المنتدب لشركة سوميتومو إيجيبت، أن ضخ استثمارات جديدة هو تأكيد على النجاح الذي حققته الشركة في مصر، ودليل على ثقة سوميتومو العالمية في القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، حيث تُعد مصر من الأسواق الرئيسة لدينا التي نعمل على تعزيز أعمالنا بها، كما أن خطط الشركة اليابانية للتوسع في مصر تأتي متسقة مع شهادات المؤسسات الدولية المتتالية بحق الاقتصاد المصري، اعتمادًا على برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي تبنته الحكومة المصرية.