عزاء محسن علم الدين بالحامدية الشاذلية الأربعاء المقبل

نعت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، شقيق زوجها، المنتج السينمائي محسن علم الدين، الذي وافته المنية أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، موضحة أنّ الأسرة تستقبل العزاء يوم الأربعاء المُقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب.

قدم للتراث السينمائي أفلامًا خالدة

وكتبت ليلى عبد المجيد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «رحل عن دنيانا أخي الغالي وأخو زوجي الحنون المحب السند محسن علم الدين المنتج السينمائي الذي قدم للتراث السينمائي أفلامًا خالدة بما تحمله من قيم نبيلة ووعي بقضايا الوطن وتحمل من أجل ذلك الكثير جهدًا وعناء ومال».

سيظل بروحه الطاهرة معنا

وأضافت ليلى عبد المجيد، «على مدى ما يقرب من 40 عامًا ومنذ أن أصبحت واحدة من هذه الأسرة الرائعة كان محسن علم الدين، دومًا راعيًا لنا ومشاركًا في كل اللحظات الحلوة والصعبة ورغم أحزان الفراق فسيظل بروحه الطاهرة معنا، قلبي مع ابنتي الغالية الرقيقة التي أخذت من أبيها الكثير ياسمين وحفيدته لارا ربنا يصبر قلبهم وقلوبنا وقلوب كل محبيه وهم كثيرون.. شكرا لكل الذين هزهم مصابنا وحرصوا على مشاركتنا تلك اللحظات القاسية».

المنتج محسن علم الدين، قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية منها يا عزيزي كلنا لصوص، وآه يا بلد آه، وأبو البنات، وأشياء ضد القانون وغيرهم الكثير.

كما حصل على بكالوريوس تجارة إدارة أعمال عام 1966، وعضو بنقابة المهن السينمائية، وعضو بغرفة صناعة السينما، وعمل كأستاذ إدارة الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة بالمعهد العالي للسينما من 1982 إلى 1990.