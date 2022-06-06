نبيلة عبيد تنعى المنتج محسن علم الدين: «صديق عزيز»

حرص عدد كبير من الفنانين على نعي المنتج محسن علم الدين الذي رحل عن عالمنا، السبت الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة، وكان من بينهم نبيلة عبيد.

ونعت الفنانة نبيلة عبيد المنتج محسن علم الدين من خلال نشر صورة له عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليها: «وداعا المنتج السينمائي الكبير محسن علم الدين الصديق العزيز والزميل المحترم البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ليلى علوى تنعى محسن علم الدين

كما نعت ليلى علوي المنتج محسن علم الدين، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: «بدأت معرفتي بالأستاذ محسن منذ الثمانينات، وعملنا أفلام كتير مع بعض منها الرجل الذي عطس، آه يا بلد، يا عزيزي كلنا لصوص، وهو منتج تاريخه كبير ومعروف، لكن حابه أكتر أتكلم عن إنسانيته، كان بيدي من كل طاقته لكل حد مريض، حالة وفاة، فرح، ضيقة ودايما بيتابع جميع الحالات، وأفتكر وقفته مع الراحل سعيد مرزوق وأسرته، ومعايا وقت وفاة والدتي رحمها الله وغيره كتير».

موعد عزاء محسن علم الدين

وتابعت علوي: «الله يرحمه ويحسن إليه، خالص عزائي لغاليتنا ياسمين اللي كانت أهم حاجة عنده هي وحفيدته، كلنا أهلك ومعاكي، محسن مخلص جدا لأصدقائه وإحنا هنظل مخلصين له بالدعاء، رحم الله محسن علم الدين».

يذكر أنه تم تحديد موعد عزاء المنتج محسن علم الدين، الأربعاء المقبل، بعد صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.