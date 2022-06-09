«الثقافة السينمائية» تنظم عروض أفلام وورش فنية بمستشفى أبو الريش للأطفال

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، متمثلة في الإدارة العامة للثقافة السينمائية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، تنظيم أحدث فعاليات نادي سينما الأطفال المرضى بمستشفى أبو الريش، بمقر المستشفى الياباني، ابتداء من يوم الاثنين المقبل ويتضمن اليوم عرض أحلى الأفلام وعمل ورش وفقرات ترفيه.

قصور الثقافة

في سياق آخر، وقعت قصور الثقافة برتوكول تعاون بين نقابة المهن السينمائية مع الادارة العامة للثقافة السينمائية وقصر السينما؛ إذ سيحق للطالب الخريج تقديم شهادته بالنقابة للحصول علي تصريح للعمل.

ووقع برتوكول التعاون نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة، والفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية وقصر السينما.

كما نظم قصر ثقافة السينما محاضرات دورة الدراسات السينمائية الحرة لشهر مايو الماضي، تضمنت محاضرات في فنون السينما منها السيناريو، التصوير، الإخراج، والديكور، بالإضافة لانعقاد ندوات ثقافية ولقاءات نقدية.

ووقع مدير عام الثقافة السينمائية، رئيس قصر السينما، الأسبوع الماضي، بروتوكول تعاون مع المستشار الثقافي الإيطالي بالقاهرة، ديفيد سكلماني، لتبادل الأنشطة على الصعيد السينمائي ونقل الثقافات بين الدولتين العريقتين، إذ سيشمل نادي سينما إيطالي شهري بقصر السينما، وآخر مصري شهري بمقر المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة.

ويشمل التعاون أيضا استقبال سينمائيين إيطاليين من الأسماء اللامعة على صعيدي الصناعة والنقد، لإلقاء المحاضرات السينمائية المتخصصة بقصر السينما، لتناقل الخبرات وفتح زوايا جديدة لمحبي السينما بمصر.

نشر دراسات سينمائية إيطالية

وعلى صعيد النشر، اتفق الجانبان على نشر دراسات سينمائية إيطالية بمجلة أبيض وأسود الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية، على أن تترجم إلى العربية.

وفي سابقة تعد الأولى من نوعها اتفق الطرفان على استقبال سينما الشعب ببعض مواقعها الأفلام الإيطالية الحديثة، لعرضها بالسينما المذكورة، بالتوازي مع عرضها بإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.