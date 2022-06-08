قص شعر مواطن بسكين.. لهذا السبب أهان المتهمون الضحية في الطريق العام

أثارت واقعة قص شعر مواطن بسكين في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، جدلا واسعا على مدار اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشهرها موقع «فيسبوك» بعد تداول العديد من رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو يعتدي فيه مجموعة من الأشخاص بالضرب على أحد المواطنين.

بالتفاصيل الكاملة.. واقعة قص شعر مواطن بسكين في عين شمس

تستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة لواقعة قص شعر مواطن بسكين في منطقة عين شمس، بداية من الأسباب التي أدت إلى مشاجرة بين المجني عليهم والمتهمين الأربعة، وحتى القبض عليهم، وفقا لتحريات النيابة.

بداية الواقعة.. مشاجرة بين المجني عليه و4 أشخاص

تدور أحداث واقعة قص شعر مواطن بسكين، مع نشوب خلاف بين الطرف الأول وهو المجني عليه، يعمل موظفا، وبين 4 أشخاص آخرون أحدهم مسجل خطر، داخل سوبر ماركت في منطقة عين شمس، بسبب اختلاف الطرفين على أولولية الشراء في السوبر ماركت.

المشاجرة تصل إلى قص شعر المجني عليه بسكين

تطورت المشاجرة بين المجني عليه والـ4 أشخاص الآخرون، إذ اعتدوا عليه بالضرب، وأحدثوا العديد من الإصابات، بالإضافة إلى قص شعره من خلال استخدام سلاح أبيض «سكين».

تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي

وعلى مدار الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع «فيسبوك»، مقطع فيديو شاهد على الواقعة، يتضمن تعدي 4 أشخاص بضرب المجني عليه وقص شعره.

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على الـ4 أشخاص المتهمين

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة من إلقاء القبض على الـ4 أشخاص المتهمين بقص شعر شاب بسكين، بالإضافة إلى تشويه أذنه، وكان بحوزتهم أسلحة بيضاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة التي تتابع سير التحقيقات في الواقعة.