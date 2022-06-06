إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بالصف

حادث مروري إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي، أسفر عن إصابة 15 شخص، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة في الصف، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فضلا عن عدم وجود حالات وفاة.

تحريات المباحث

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عمرو فتحي مدير المباحث، أن اختلال عجلة القيادة أسفر عن وقوع حادث انقلاب الميكروباص أعلى الطريق الصحراوي، وإصابة 15 شخص جرى نقلهم للمستشفى، وعدم وجود أي حالات وفاة.