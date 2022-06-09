مدير مشروع «نايل سات 301»: إطلاق القمر خطوة في رسم ملامح الجمهورية الجديدة

أشاد الدكتور عمرو إمام، مدير مشروع القمر الصناعي نايل سات 301، بالإنجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية في قطاع الفضاء، موضحا أن القمر الصناعي 301 يحتوي على 38 قناة قمرية في مجال النقل التليفزيوني والإذاعي، ويستهدف المنطقة ذاتها التي يغطيها القمر الصناعي نايل سات 201، الذي ينتهي عمره الافتراضي في عام 2028، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خبر اليوم»، على شاشة «أون».

القمر الصناعي 301 يعمل بالتوافق مع القمر الصناعي طيبة

وأضاف «إمام»، أن القمر الصناعي 301 يعمل بالتوافق مع القمر الصناعي طيبة، لتفعيل وتقوية خدمة الإنترنت بصورة سريعة وفائقة، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الرقمية التي تنفذها الدولة المصرية بحاجة شديدة وملحة إلى خدمة إنترنت سريعة، ولهذا فإن إطلاق هذا القمر سيكون بمثابة خطوة في رسم ملامح الجمهورية الجديدة، موضحا أن إطلاق القمر الصناعي نايل سات 301، هي لحظة عظيمة نتاج عمل لمدة 5 سنوات.

القمر الصاروخ انطلق واتجه بمساره في التوقيت المحدد

ولفت مدير مشروع القمر الصناعي نايل سات 301، إلى أن القمر انطلق واتجه بمساره في التوقيت المحدد، كما أن القمر الصناعي الجديد سيحافظ على حقوق الترددات التي حصلت عليها مصر منذ فترة زمنية طويلة، فضلا عن أنه سيقدم خدمة جديدة لأفريقيا، وزودنا قدرات البث في القمر الجديد وقدرة البث والإرسال والاستقبال، وستكون أفضل .

وتابع الدكتور عمرو إمام: «استهدفنا مناطق تغطية جديدة جنوب القارة الأفريقية ودول حوض النيل، وتقدم خدمات جديدة بالنسبة الإنترنت، وتصل إلى المناطق التي لم يصل إليها أبراج البث عن طريق خدمات المحمول».