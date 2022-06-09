حظك اليوم برج الميزان الخميس 9-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج الميزان العديد من الصفات الإيجابية، التي تجعلهم يتمتعون بمميزات عديدة عن غيرهم من مواليد الأبراج الأخرى.

ومن أبرز مميزات مواليد برج الميزان أن لديهم قلبًا حنونًا، يساعدهم على كسب قلوب وود من حولهم بمنتهى السهولة، كما لديهم قدرة كبيرة على إقناع جميع المحيطين بهم، وكذلك الاستماع إلى الآخرين.

وتستعرض «الوطن» حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الميزان، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بالرغم من معاكسة القمر في منزل الحياة العملية لمواليد برج الميزان اليوم، إلا إنهم معرضون للحصول على قدر كبير من التقدير والثناء على أعمالهم، لكن في حالة استعدادهم للعطاء، عليهم فقط الانتباه لجميع حقوقهم.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

أما من ناحية الحياة العاطفية والعائلية، تقول عبير فؤاد، إن الفلك ينصح مواليد الميزان بعدم محاولة تعذيب أنفسهم بعدم الرضا، وعليهم الاستفادة جيدا مما هو متاح لديهم.