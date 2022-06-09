حظك اليوم برج العذراء الخميس 9-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مواليد برج العذراء بحس فني مرهف المشاعر، ومع ذلك فهم من الشخصيات القوية والصلبة التي لا تخشي مواجهة الصعاب، وقادرة على مواجهة المشاكل حتى الوصول لحل، أما على المستوى الاجتماعي فشخصيته تتحول للنقيض تماما، فهو خجول يرفض التحدث مع الغرباء، ويحتاج لوقت طويل حتى يعتاد على الأشخاص الجدد.

ولمواليد برج العذراء المهتمين بمتابعة التغيرات اليومية في حركة الفلك والكواكب وغيرها، تعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج العذراء اليوم على الصعيد المهني والعملي، اليوم تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون القمر في منزلك الحادي عشر وقد يلعب الزملاء دورا كبيرا في إجابة سؤالك، فقط انتبه لحقوقك.

مشاهير برج العذراء

شخصيات ععملية ومهنيه، تهتم دائمًا بتطوير ذاتها ومهاراتها طوال الوقت، كما انهم يغردون خارج المألوف مما يجعلهم يتميزون بشكل كبير في المجالات العملية، ومن أبرز مشاهير هذا البرج المطرب كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كفوري، والفنانة ريهام حجاج، والفنانة الشابة منة فضالي، والفنان مصطفى فهمي، والفنان خالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.