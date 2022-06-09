حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9-6-2022 مهنيا وعاطفيا

آمال وأحلام كثيرة، ينتظر حدوثها العديد من الأشخاص المختلفين، ما يجعل محبي علم الفلك، يحرصون على متابعة الحظ اليومي الخاص بهم على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، حتى يستطيعون توقع ما سيحدث لهم في الأوقات المقبلة.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم الخميس الموافق 9 يونيو للأبراج المختلفة على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 9-6-2022 على الصعيد المهني

حاول يا مولود برج الحمل أن تتجنب حدوث سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.. فالوضع الفلكي دقيق.

حظك اليوم برج الحمل 9-6-2022 على الصعيد العاطفي

تعامل باعتدال مع الأهل والأقارب والأحباب واسمعهم بهدوء.. فالقمر في مربع برجك.

حظك اليوم برج الثور 9-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقاتك.

حظك اليوم برج الثور 9-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-6-2022 على الصعيد المهني

من المهم أن تنتبه اليوم في إنجاز المسائل المالية أو المهنية.. فالقمر في منزلك الثاني.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-6-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع في ردود أفعالك.. فاليوم ينصحك الفلك أن تعتمد اللباقة والفطنة.

حظك اليوم برج السرطان 9-6-2022 على الصعيد المهني

تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 9-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك رغم الضغوط.

حظك اليوم برج الأسد 9-6-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص ولا تعلن خططك.. فالقمر في منزلك الثاني عشر.

حظك اليوم برج الأسد 9-6-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص ولا تعلن خططك.. القمر في منزلك الثاني عشر.

حظك اليوم برج العذراء 9-6-2022 على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

حظك اليوم برج العذراء 9-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر وقد يلعب الزملاء دورا كبيرا في إجابة سؤالك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 9-6-2022 على الصعيد المهني

رغم معاكسة القمر بمنزل العمل تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 9-6-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.

حظك اليوم برج العقرب 9-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ واليوم سيكون الوقت مناسبا للتواصل بشكل جيد ولا شيء يقيدك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 9-6-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على نشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

حظك اليوم برج القوس 9-6-2022 على الصعيد المهني

قد تشعر بأن لديك روح المثابرة والتخطيط، ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك، فقط انتبه لحقوقك.. فالقمر في منزلك الثامن.

حظك اليوم برج القوس 9-6-2022 على الصعيد العاطفي

ترتفع اليوم أسهمك لدى الطرف الآخر، وتأخذ مكانتك عموما شكلا مفرحا ورائعا.

حظك اليوم برج الجدي 9-6-2022 على الصعيد المهني

ابتعد عن التعنت والتشدد كي تحافظ على علاقاتك ومع ذلك يجب أن تنتبه لحقوقك.. فالقمر في مواجهة برجك.

حظك اليوم برج الجدي 9-6-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

حظك اليوم برج الدلو 9-6-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على إنجاز أعمالك والقيام بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الدلو 9-6-2022 على الصعيد العاطفي

تم اليوم بأوقات حلوة تجمعك بمن تحب أو تجمعك بالأصدقاء.. فالشمس بمنزل الحب.

حظك اليوم برج الحوت 9-6-2022 على الصعيد المهني

رغم التشوش والضغوط، القمر يدعمك اليوم.. انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

حظك اليوم برج الحوت 9-6-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تنير دربك وتساعدك على إصلاح علاقاتك.. لا تقاوم مشاعرك.