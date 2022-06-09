حظك اليوم برج الأسد الخميس 9-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مواليد برج الأسد الإخلاص الشديد للأصدقاء والعائلة، كما أنه شخص كريم يحب أن يعيش حياته برفاهية شديدة، كما انه طموح، قادر على إدارة حياته الشخصية والعملية بمنتهي الدقة.

ولمواليد برج الأسد المهتمين بمتابعة التغيرات اليومية في حركة الفلك والكواكب وغيرها، تعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج الأسد إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، فسيكون عليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص ولا تعلن خططك.. فالقمر في منزلك الثاني عشر.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، عليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص ولا تعلن خططك.. القمر في منزلك الثاني عشر.

مشاهير برج الأسد

مواليد برج الأسد معروفة بالذكاء الشديد، وبقدراتها في التأثير على الآخرين بسبب ثقته الكبيرة بالنفس، لذلك يتميزون في مجالاتهم المختلفة، من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم