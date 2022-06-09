انخفاض إصابات كورونا بكوريا الشمالية لأقل من 60 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي

أعلنت كوريا الشمالية عن آخر بيانات الاصابات بالحمى الغامضة، لافتة إلى أنها سجلت أقل من 60 ألف حالة جديدة بالحمى، التي تشتبه بأنها إصابة بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية «يونهاب»، بيانات من مقر الوقاية من الأوبئة، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، تفيد بأن حوالي 50 ألف شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى على مدار الـ24 ساعة الماضية حتى الساعة السادسة مساء أمس الأربعاء، ولم تكشف تفاصيل عن أعداد الوفيات.

استمرار انخفاض الأعداد

واستمرت أعداد الاصابات تحت أقل من 60 ألف لليوم الثاني على التوالي، وهي إشارة على انخفاضها بشكل كبير؛ إذ بلغت ذروتها 392 ألف إصابة يوم 15 مايو الماضي.

وأعلنت كوريا الشمالية أن عدد حالات الحمى بكوريا الشمالية تجاوز 4.3 مليون شخص، فيما تعافى 4.2 مليون شخص، ويخضع للعلاج حاليًا ما لا يقل عن 93 ألف شخص، بينما بلغت الوفيات 71 حالة.

يٌذكر أن كوريا الشمالية قد أعلنت عن وقوع إصابات بفيروس كورونا وحمى بين صفوف الشعب، في منتصف مايو 2022، بعدما ظلت لعامين تنفي وجود الفيروس على أرض البلاد.