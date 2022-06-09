شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ بخدمات ذكية وممشى سياحي بطريق السلام

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، إن شرم الشيخ تتحول كل يوم لمدينة جديدة قبل انطلاق قيمة المناخ، موضحا أن منظومة المدينة الخضراء ستُستكمل في أكتوبر المقبل لتكون شرم الشيخ أول مدينة خضراء مصرية.

وأشار «فودة»، في تصريحات خاصة، إلى توقيع مذكرة تفاهم بين محافظة جنوب سيناء وإحدى الشركات المتخصصة في الاستثمارات المالية والرقمية، لتقديم أنظمة تشغيل الحلول المتكاملة في إدارة المدن الذكية الخضراء.

كارت ذكي

وذكر المحافظ، أن الشركة وممثلها في هذه الاتفاقية شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية ستقدم أحدث الحلول التقنية المتطورة في إدارة خدمات المدن الذكية والمشروعات المتخصصة، وفقا لأحدث نظم التشغيل المتعارف عليها عالميا وتطبيقها لأول مرة في مدينة شرم الشيخ كمرحلة أولى، ثم يتبعه تعميمها في سائر مدن المحافظة.

وتابع، أن منظومة وإدارة الخدمات المتخصصة (مدينة شرم الشيخ ذكية)، ومنظومة إدارة الدرجات التشاركية، تطبق وفقا لأحدث التطبيقات المؤمنة التي على مستوى العالم، ومنظومة إدارة ساحات الانتظار الذكية المدمجة بتطبيق المدينة من حيث معرفة أماكن الانتظار والحجز وإدارة المدفوعات المميكنة كليا ومتصلة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، إضافة إلى منظومة التاكسي الذكي المتقدم والذي سيُقدم لأول مرة بالشكل الذي يليق بزوار وسائقي المدينة ويضمن مستوى عال من الخدمة.

ممشى سياحي بطريق السلام

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه يجرى إقامة ممشى سياحي بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعداد لعقد مؤتمر تغير المناخ.

وأوضح، أن المشاية بطول 6 كيلومترات وعرض 15 مترا بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ضمن أعمال التجميل وزيادة المساحات الخضراء بالمدينة، لتظهر شرم الشيخ بالمظهر اللائق والمشرف أمام وفود العالم المشاركين بالمؤتمر.