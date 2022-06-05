مصرع شاب ذبحا إثر تحطم لوح زجاجي أثناء عمله في محل زجاج بالفيوم

سيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظة الفيوم، عقب مصرع شاب في بداية العشرينات من عمره، بطريقة بشعة، بعدما ذبحه لوح زجاجي تحطم بين يديه، حيث يعمل فني في أحد محال الزجاج بحي الجون بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، وكان يحمل لوحا زجاجيا ويتجه به إلى أحد المنازل القريبة لتركيبه، ليلحق بوالده الذي توفيّ قبل ثلاثة أشهر، فيما تحوّلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالفيوم إلى دفتر عزاء ونعي للشاب الراحل الذي لقي مصرعه أثناء بحثه عن لقمة العيش لتحمله مسؤولية أسرته بعد وفاة والده، فيما دعا الجميع لوالدته وأشقائه بالصبر والسلوان.

لوح زجاجي ينهي حياة شاب

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة بمصرع شاب ذبحاً إثر تحط لوح زجاجي كان يحمله أثناء عمله في أحد محال الزجاج.

وانتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب يدعى أحمد هشام الغمري، 23 سنة، غارقاً في دمائه ومصاب بجرح قطعي في الرقبة.

سقط وتكسر الزجاج وذبحه

وقال العاملون برفقة الشاب أثناء سؤالهم من الشرطة، إنّ «أحمد» كان يحمل لوحا زجاجيا أثناء عمله، وتعثر وسقط به، فتكسر الزجاج وذبحته قطعت زجاج فسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه على الفور، وأنّهم اتصلوا بالإسعاف وحاولوا إنقاذه إلا أنّه لقي مصرعه على الفور، ليلحق بوالده الذي توفي قبل 3 أشهر.

نقل الجثة لمشرحة الفيوم

جرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.