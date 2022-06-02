مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارتين ميكروباص بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لإنقاذ المصابين، حيث استغاثوا بالإسعاف وشرطة النجدة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق المركز، أمام كافتيريا الأرزاق الله بالقرب مفارق جرزا، ووجود مصابين ومتوفين.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة طامية بمركز طامية بمحافظة الفيوم برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم تحت تصرف النيابة ، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.