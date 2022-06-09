ماذا يعني حصول طلاب «أولى وثانية ثانوي» على سالب في الامتحانات 2022؟

وجهت وزارة التربية والتعليم، جميع مدارس المرحلة الثانوية، بتحميل نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، التي عقدت في شهر مايو الماضي في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وعلى أجهزة التابلت بنمط الأسئلة الموضوعية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

موعد إعلان نتيجة امتحانات أولى وثانية ثانوي

وعن موعد إعلان نتيجة امتحانات أولى وثانية ثانوي، أكدت الوزارة، أنه يتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من إعدادها في المدارس خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحة أن النتيجة تعلن في شكل درجات لكل مادة وليس تقديرات، وتشمل الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الفصل الدراسي الأول والثاني.

قيم سالبة في نتيجة امتحانات أولى وثانية ثانوي

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه توجد قيم سالبة في ملفات تحميل نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أن القيم السالبة تدل على أن الطالب له موقف في الامتحان سواء بالغياب عن الامتحان أو كان معفي منه أو كانت المادة غير مقررة عليه من الأساس.

ترصد «الوطن» القيم السالبة في امتحانات أولى وثانية ثانوي

- «-1» تعني أن الطالب غاب في هذه المادة ومسجل له محضر غياب.

- «-2» تعني أن الطالب معفي من اللغة الأجنبية الثانية.

- «-4» تعني أن المادة غير مقررة على الطالب.

- «-6» تعني أن درجة الطالب محجوبة في هذه المادة لحين مراجعة موقفه.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت على مدارس المرحلة الثانوية باتباع الإرشادات والتعليمات بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، وتجميع درجات الامتحانات الإلكترونية مع درجات الامتحانات المقالية، بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول.