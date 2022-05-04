متى تعلن نتيجة امتحانات أولى وثانية ثانوي 2022؟.. «التعليم» تجيب

خاطبت مديريات التربية والتعليم الإدارات التعليمية، بضرورة تكليف المدارس بتكشيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني التي تعقد يوم 11 مايو الجاري، ورقيًا وإلكترونيًا، حيث تُعقد الأسئلة الموضوعية أي «الاختيار من متعدد» على أجهزة التابلت في المدارس الحكومية المجهزة وتُعقد الأسئلة المقالية في المدارس ورقيًا بعد أن يتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية.

موعد إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وقالت المديريات في خطابها، إن المدارس ستعلن نتيجة امتحانات أولى وثانية ثانوي بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي عقدت إلكترونيًا وتجميعها مع امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة النظام والمراقبة بكل مدرسة من مدارس المرحلة الثانوية.

تفتيش الطلاب بشكل دقيق

وفي سياق متصل، أكد محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أنه وجه المدارس بضروة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية أثناء عقد الامتحان من خلال إرتداء الكمامة وتعقيم جميع مقرات اللجان بصفة دورية والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أنه وجه بضرورة مراعاة احتساب 15 دقيقة راحة للطلاب بين الاختبارين الورقي والإلكتروني وذلك بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي، وتفتيش الطلاب تفتيشًا دقيقًا للكشف عن أي وسائل اتصال تكنولوجية تساعد على الغش، مشددًا على الطلاب بضرورة مراعاة الزمن المحدد للإجابة على الأسئلة في كل مادة.

وأوضح أنه محظور على جميع أعضاء اللجنة استخدام الهاتف المحمول أثناء سير اللجان ما عدا رئيس اللجنة وممنوع منعًا باتًا دخول العاملين والإداريين للجان الامتحانات، مؤكدًا أن أخصائي التطوير سواء على مستوى المديرية أو الإدارة أو المدرسة جزءًا لا يتجزأ من غرفة عمليات الامتحان.