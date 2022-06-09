أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط تحميل نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022، موضحة أن النتيجة ستعلن في المدارس بالدرجات وليس تقديرات، لافتة إلى الانتهاء من تصحيح الامتحانات الإلكترونية التي عقدت على جهاز التابلت بنمط الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

موقع تحميل نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

وأضافت أن رابط تحميل نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022، يمكن الدخول عليه من بوابة مركز المعلومات المتوفرة على موقعها الإلكتروني الرسمي، مشيرة إلى أن المدارس تتولى جمع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات الإلكترونية والمقالية وإضافتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لتعلن النتيجة شاملة درجات الصفين الأول والثاني الثانوي.

خطوات تحميل نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022

-الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات.

-تظهر أمامك شاشة تحمل جملة «إتاحة تحميل نتائج الامتحانات الإلكترونية للمدارس».

-كتابة البريد الإلكتروني.

-كتابة كلمة السر.

-كتابة اسم المدرسة.

-الضغط على كلمة «تسجل دخول».

-البدء في تحميل النتيجة مباشرة.

ونوهت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم تحميل ملفات نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي التي تمت خلال شهر مايو الماضي، والتي تمثل 70% من الدرجة النهائية في كل مادة من المواد المقررة، على أن تقوم المدرسة بتجميع الدرجات الإلكترونية مع درجات الامتحانات المقالية ودرجات الفصل الدراسي الأول وتجهيز النتيجة النهائية للطالب في جميع المواد الدراسية.

ونوهت الوزارة إلى إعلان النتيجة عقب الانتهاء من إعدادها في المدارس مع الأخذ في الاعتبار وجود قيم سالبة في ملفات النتيجة.