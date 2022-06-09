الهلال الأحمر: تجهيز 5 آلاف سلة غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا

أكد الهلال الأحمر المصرى، تجهيز 5 آلاف سلة غذائية تحتوي على «سكر، زيت، فول، عدس ، أرز أبيض، مكرونة و ملح »، استعداد لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بمحافظات «الأقصر، أسوان، قنا، أسيوط، سوهاج، المنيا، بنى سويف، الجيزة ،الفيوم، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، البحيرة ، كفر الشيخ، الغربية، الاسماعلية، السويس والشرقية »، وذلك استكمالا لجهود الهلال الأحمر المصري الإغاثية لدعم الأسر والفئات الأكثر احتياجاً، فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

جهود إغاثية واستكمالاً لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة شمال سيناء

ولفت الهلال الأحمر المصري إلى أنه بالتوازي مع جهود دعم الأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة شمال سيناء، يتم تنفيذ المرحلة الثانية من توزيع السلات الغذائية بالمحافظة على 4000 أسرة.

توزيع 1000 سلة غذائية كمرحلة أولى للأسر الأولى بالرعاية

وأشار الهلال الأحمر المصري إلى أنه مع حلول شهر رمضان الكريم يتم توزيع 1000 سلة غذائية كمرحلة أولى للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، بحانب تيسير عدد من القوافل الطبية للمحافظات تنفيذاً لخطة الجمعية الإغاثية.

تجهيز وتعبئة السلات الغذائية الموزعة على الأسر والفئات المستهدفة

جدير بالذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصري تعمل من خلال المتطوعين في العمليات الإغاثية، يقوم متطوعو الهلال الأحمر المصري بتجهيز وتعبئة السلات الغذائية الموزعة على الأسر والفئات المستهدفة.

3 آلاف متطوع على مستوى الجمهورية يشاركون في تقديم الخدمات الصحية

وأكد أن هناك 3 آلاف متطوع على مستوى الجمهورية يشاركون في تقديم الخدمات الصحية بهدف رفع الوعي الصحي، وتقديم الخدمات الطبية مثل قياس الضغط والسكر مع وجود أخصائي تغذية وأخصائي دعم نفسي، مشيرا إلى أن وحدة الصحة النفسية شاركت في تنفيذ الدعم النفسي الاجتماعي بالحدث الذي جمع عدداً من مرضى التصلب المتعدد.