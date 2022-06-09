شركات السجائر تستعد لطباعة الأسعار على منتجاتها بداية الشهر المقبل

تنتهي المهلة التي حددها جهاز حماية المستهلك لشركات السجائر من أجل طباعة الأسعار على منتجاتها نهاية الشهر الجاري، وقال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن القرار سيبدأ تطبيقه أول شهر يوليو، موضحا لـ«الوطن»، أن الشركات ستلتزم بطباعة السعر عبر تقنية «كيو آر كود»، ضمن اتفاقها مع الجهاز.

منع التلاعب في أسعار السجائر بالأسواق

وتوقع الإمبابي أن ينعكس القرار على منع التلاعب في أسعار السجائر بالأسواق، وأن يحول دون قيام التجار بالبيع بأكثر من سعر، وهو ما سيسهم في ضبط الأسواق، موضحا أن القرار يكتسب أهميته في الوقت الحالي نظرا لقيام الشركات، بداية من الشرقية للدخان إلى فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو بزيادة الأسعار منذ شهر مارس الماضي.

واتفقت شركات السجائر في وقت سابق مع جهاز حماية المستهلك لوضع آلية لمنع التلاعب بالأسعار في الأسواق، وهي الآلية التي تمثلت في طباعة «كيو آر كود»، خاص بالسعر لكل منتج على حدة.

زيادة أسعار منتجاتها لكافة الأنواع بقيمة جنيه

وفي شهر مارس الماضي، بدأت شركات السجائر زيادة أسعار السجائر، حيث أعلنت شركة «الشرقية للدخان»، زيادة أسعار منتجاتها لكافة الأنواع بقيمة جنيه، كما رفعت «بريتش أمريكان توباكو»، المنتجة لسجائر «روثمانز ولاكي سترايك»، أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح بين جنيه و3 جنيهات للصنف الواحد، بالإضافة إلى «فيليب موريس»، التي رفعت سعر سجائر «مارلبورو وميريت وإل إم»، بقيمة تراوحت بين جنيه وجنيهان في العلبة.

شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر

ويبلغ عدد شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر نحو 4 شركات، هي «فيليب موريس»، المنتجة لسجائر «ميريت ومارلبورو وإل إم»، وهي الشركة التي تمتلك الحصة السوقية الأكبر في سوق السجائر الأجنبية، كما تنتج «بريتيش أمريكان توباكو»، سجائر «روثمانز ولاكي سترايك»، وتنتج شركة «جابان توباكو إنترناشيونال» سجائر «وينستون وكاميل»، بينما تنتج شركة «المنصور انترناشيونال» سجائر «ديفيدوف» التي تقع ضمن فئة السجائر الفاخرة.