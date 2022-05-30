بالأرقام.. المصريون «صرفوا 51.4 مليار جنيه على السجائر» في 9 أشهر

كشفت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، أنَّ إجمالي مبيعاتها من منتجات التبغ كالسجائر والمعسل بلغ 51.466 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري المنتهية في 31 مارس الماضي، بزيادة 6% عن الرقم المحقق في الفترة المثيلة العام الماضي المُسجلة 48.741 مليار جنيه.

95% من مبيعات الشرقية للدخان في السوق المحلية

تأتي مبيعات الشركة الشرقية للدخان، في أغلبها من البيع في السوق المحلية بنسبة تتجاوز 95%، بينما يتمّ توجيه جزء يسير من المنتجات إلى الخارج.

ولفتت الشركة في ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، والمُرسل إلى البورصة المصرية، أنَّ مجمل الربح بلغ 5.719 مليار جنيه بزيادة 11% عن الفترة المثيلة العام الماضي، بينما صافي الربح بعد الضريبة بلغ 4.252 مليار جنيه بزيادة 9% عن المحقق العام الماضي.

5.719 مليار جنيه أرباح الشرقية للدخان

وأوضحت الشركة أنَّ رأس المال المدفوع (2.250 مليار جنيه) والاحتياطيات (4.176.665 مليار جنيه) ظلت كما هي دون أي نمو يذكر مقارنة بالمركز المالي في 30 يونيو الماضي، بينما تراجعت الأرباح المرحلة محققة نمو بالسالب قدره 1%، عند 1.959.597 مليار جنيه.

كانت الشركة، قد رفعت أسعار السجائر عدة مرات خلال العام المالي الجاري، في وقتٍ برر عضوها المنتدب هاني آمان، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، سبب ارتفاع أسعار السجائر بارتفاع مستلزمات الإنتاج وأسعار التبغ عالمياً.

وأوضح العضو المنتدب للشركة، في تصريحاته أنَّ «إيسترن كومباني» تعتمد في التصنيع على نسبة كبيرة من مستلزمات ومدخلات الإنتاج الداخلة في صناعة التبغ والدخان والمعسل، وأن زيادة أسعار تلك المدخلات بالإضافة إلى زيادة تكاليف الشحن تجاوز قدرات الشركة، ولم تستطع استيعاب تلك القفزات والارتفاعات خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.