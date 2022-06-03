المملكة تدرس منع بيع السجائر في المحلات السعودية.. 6 استراتيجيات لمكافحة التبغ 

يجري العمل على مشروع لمنع بيع السجائر في المحلات في السعودية، وتعمل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ووزارة الصحة السعودية على المشروع ضمن استراتيجية منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور منصور القحطاني، أن مشروع منع بيع السجائر في المحلات في السعودية، ضمن استراتيجية المواءمة مع منظمة الصحة العالمية .

6 استراتيجيات لمكافحة التبغ

وأضاف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ خلال لقائه بقناة «الإخبارية» السعودية أن العمل جارى في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ووزارة الصحة على 6 استراتيجيات لمكافحة التبغ، ومن أهمها العمل على تعزيز النظام وفقا لصحيفة المناطق السعودية.

وتابع الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ: «نعمل على سياسات رفع سن السماح ببيع منتجات التبغ والمترددين محلات المقاهي»، منوها إلى أن العمل جارى على رفع السن المسموح به إلى 21 عام بدلا من المسموح به حاليا وهو 18 سنة.

وأشار القحطاني إلى تقنين بعض المحلات، بحيث يكون بيع منتجات التبغ ليس بسهولة التجارة الموجودة اليوم في جميع المحلات، وأن تكون مقننة في محلات خاصة بمنتجات التبغ فقط، حتى لا تكون سهلة الوصول وتكون لمرتادين معروفين ويكون لدينا قاعدة بيانات.

8 ملايين وفاة كل عام بسبب التبغ

في السياق، دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ خطوات لزيادة مساءلة دوائر صناعة التبغ عن الدمار الذي تسبّبه، موضحة إلى أن التبغ يسبب 8 ملايين حالة وفاة سنويا

وأوضحت المنظمة أن العالم يفقد 600 مليون شجرة 200 ألف هكتار من الأراضي و 22 مليار طن من المياه فضلا عن تلويث الهواء عبر انبعاث 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.