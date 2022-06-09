تقرير: مصر استوردت صلب تركي بـ430 مليون دولار في 5 أشهر

ارتفعت صادرات الصلب التركي إلى مصر خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي بنسبة 228%، وكشفت بيانات اتحاد مصدري الصلب التركي أن مصر استوردت الصلب التركي بقيمة بلغت 430 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية.

منطقة الاتحاد الأوروبي أكبر وجهة لصادرات تركيا من الصلب

وبحسب بيانات الاتحاد فقد كانت منطقة الاتحاد الأوروبي أكبر وجهة لصادرات تركيا من الصلب خلال تلك الفترة، حيث بلغت 3.35 مليار دولار، بزيادة قدرها 36.8٪ على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات إلى كندا والمغرب بشكل حاد بنسبة 182٪ و162٪ في نفس الفترة.

ووفقا لبيانات اتحاد مصدري الصلب التركي فقد انخفضت كمية الصادرات في شهر مايو الماضي بنسبة 19.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.63 مليون طن، بينما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات تركيا من الصلب بلغ 8.78 مليون طن في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، بانخفاض قدره 2.6٪ على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة الصادرات 9.6 مليار دولار، بزيادة 34.6٪، وسط ارتفاع أسعار الصلب عالميًا.

ارتفاع أسعار صادرات الصلب التركية

وارتفعت أسعار صادرات مصانع الصلب التركية في شهر مارس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وزيادة تكاليف المواد الخام للمصانع، حيث يتم استيراد معظم مدخلاتها، مثل الخردة والحديد الخام والفحم من روسيا وأوكرانيا، كما ارتفعت أسعار تصدير حديد التسليح إلى 970 دولار للطن في 24 مارس الماضي، بزيادة 280 دولارًا للطن، أعلى مما كانت عليه في 31 ديسمبر، لكنها انخفضت تدريجياً إلى 745 دولار للطن في 1 يونيو، وسط تباطؤ الطلب وانخفاض أسعار الخردة المستوردة. وكانت أسعار البيليت التركي شهدت زيادة غير مسبوقة على خلفية توقف الإمدادات من أوكرانيا وروسيا.