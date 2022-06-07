منظمة الصلب العالمية تتوقع ارتفاع الطلب 2.2% في 2023

توقعت منظمة الصلب العالمية ارتفاع الطلب العالمي على الصلب بنسبة 0.4% خلال العام الجاري، ليصل إلى مليار و840 مليون طن، رغم الأزمة الحادة التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، ومشكلات التضخم وسلاسل التوريد.

ورجحت المنظمة أن ينمو الطلب على الصلب في عام 2023، بنسبة 2.2٪ ليصل إلى مليار و881 مليون طن، وقالت المنظمة العالمية في تقرير صادر اليوم - تلقت «الوطن» نسخة منه - بشأن توقعات الطلب والاستهلاك العالمي الفترة المقبلة، إن حجم تأثير الحرب الروسية الأوكرانية سيختلف عبر الدول والمناطق، اعتمادًا على التجارة المباشرة، ونسبة التعرض المالي لروسيا وأوكرانيا.

خطة الصين لتحفيز الاقتصاد

وكانت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، أعلنت في وقت سابق عن خطة لتحفيز الاقتصاد، ما عزز الآمال بشأن الطلب على الصلب والإنتاج، وحفّز الأسعار نسبيا.

وقال إدوين باسون، المدير العام لشركة لمنظمة الصلب إن التقرير الأخير أظهر أن معظم البلدان في جميع أنحاء العالم شهدت زيادة في إنتاج الصلب واستخدامه في عام 2021 على الرغم من قيود «كورونا» المستمرة في العديد من الدول.

وأضاف: «اهتزت توقعات التعافي المستمر والمستقر من الوباء هذا العام وما بعده بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم»، موضحًا أنَّه رغم التطورات الحالية فإن الصناعة لديها مسئولية في إنتاج، واستخدام الصلب بطرق مستدامة بشكل متزايد، حيث يظل القطاع أساس النمو الاقتصادي العالمي.

تراجع الإنتاج العالمي من الصلب

وفي وقت سابق كشفت منظمة الصلب العالمية أن الإنتاج العالمي من الصلب خلال شهر أبريل الماضي بلغ 162.7 مليون طن بتراجع 5.1% عن إنتاج شهر أبريل من العام 2021.

وتصدرت الصين الدول المنتجة للصلب في شهر مارس الماضي بإنتاج 88.3 مليون طن بنسبة تراجع 6.4%، مقارنة بإنتاج شهر مارس2021، تليها الهند بإنتاج 10.9 مليون طن بزيادة 4.4%.