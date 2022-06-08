سعر طن الحديد اليوم.. يتراجع في شركات عز والمصريين والعشري والاستثماري

على مدار الساعات القليلة الماضية، ازداد البحث عبر المحركات المختلفة عن سعر طن الحديد اليوم، خاصة حديد عز، أملا من المقدمين على البناء في التوفير من الميزانية المخصصة للبناء، بالإضافة إلى أسعار مواد البناء الأخرى، مثل الأسمنت والجبس والرمل.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طن الحديد اليوم في الأسواق، بعدما أعلنت شركة حديد عز، تثبيت أسعار الحديد خلال شهر يونيو الجاري، بالإضافة إلى حديد العشرية وعطية والمصريين والمراكبي، التي جاءت كالتالي:

سعر طن الحديد اليوم.. اعرف حديد عز بكام

وصل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو لنحو 18187 جنيها، ليتراجع بذلك عن الشهر الماضي بقيمة 10 جنيهات.

سعر طن حديد عز

وصل سعر طن حديد عز اليوم إلى 18479 جنيهًا، متراجعا عن الشهر الماضي 93 جنيها.

أسعار الحديد اليوم

- حديد بشاي: وصل سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 18075 جنيها للطن.

- حديد السويس: وصل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم إلى نحو 18070 جنيها للطن.

- حديد المصريين: بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 18070 جنيها للطن.

- حديد المراكبي: سجل سعر طن حديد المراكبى اليوم 18070 جنيها للطن.

- حديد العتال: جاء سعر طن حديد العتال اليوم ليسجل نحو 17800 جنيه للطن.

- حديد سرحان: جاء سعر طن حديد سرحان نحو 17 ألف جنيه للطن.

- حديد عطية: وصل سعر طن حديد عطية اليوم إلى 18 ألف جنيه للطن.

- حديد العشري: وصل سعر الطن من حديد العشري اليوم إلى 18 ألف جنيه للطن.