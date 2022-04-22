تقرير: تراجع الإنتاج العالمي من الصلب الخام 5.8% في مارس الماضي

تراجع إنتاج العالم من الصلب الخام بنحو 5.8% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وكشف أحدث تقرير صادر عن منظمة الصلب العالمية اليوم أن إنتاج العالم من الصلب الخام لـ 64 بلغ 161.0 مليون طن في مارس.

وقال التقرير إن الإنتاج العالمي من الصلب الخام بلغ 456.6 مليون طن في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بانخفاض 6.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأضاف: «أنتجت آسيا وأوقيانوسيا 331.3 مليون طن من الصلب الخام في الربع الأول من عام 2022، بانخفاض 7.8٪ عن الفترة نفسها من العام السابق».

وأنتج الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27، نحو 36.8 مليون طن من الصلب الخام في الربع الأول من العام، بانخفاض قدره 3.8٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2021.

28.1 مليون طن حجم نتاج الصلب الخام في أمريكا الشمالية

وبحسب التقرير بلغ إنتاج الصلب الخام في أمريكا الشمالية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 28.1 مليون طن، بانخفاض قدره 0.9٪، مقارنة بالربع الأول من عام 2021، كما أنتجت روسيا ودول الكومنولث المستقلة، بجانب أوكرانيا 24.0 مليون طن من الصلب الخام في الربع الأول، بانخفاض قدره 8.5٪ عن الربع الأول من عام 2021.

وكشف التقرير عن تراجع إنتاج الصلب في الصين، وهو ما يتزامن مع تباطؤ النمو، وموجة انتشار فيروس كورونا، حيث أشار التقرير إلى الصين أنتجت 88.3 مليون طن في مارس الماضي، بانخفاض 6.4٪ في مارس 2021.

ارتفاع الإنتاج الهندي

وأنتجت الهند 10.9 مليون طن، بزيادة 4.4٪، كما أنتجت اليابان 8.0 مليون طن بانخفاض 4.3٪، وأنتجت الولايات المتحدة 7.0 مليون طن بانخفاض 1.7٪، فيما تشير التقديرات إلى أن روسيا أنتجت 6.6 مليون طن، بانخفاض 1.8٪.

وبلغ إنتاج كوريا الجنوبية 5.7 مليون طن، بانخفاض 6.1 ٪، فيما تشير التقديرات إلى أن ألمانيا أنتجت 3.3 مليون طن، بانخفاض 11.8٪، وأنتجت تركيا 3.3 مليون طن، بانخفاض 2.9٪.

كذلك أظهرت البيانات أن البرازيل أنتجت 3.0 مليون طن، بزيادة 5.4٪. كما تشير التقديرات إلى أن إيران أنتجت 2.3 مليون طن، بانخفاض 6.1٪.