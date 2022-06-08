الصحة الإسرائيلية تُوصي بارتداء الكمامات مُجددا بالأماكن المغلقة

أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية بإعادة استخدام الكمامات في المناطق المغلقة بسبب كورونا، وسط مخاوف من انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا في إسرائيل، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن تايمز أوف إسرائيل.

رئيس الوزراء يجري مشاورات بسبب ارتفاع الإصابات

جاء ذلك في الوقت الذي أفاد فيه موقع I24 الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، عقدا، اليوم (الأربعاء)، مشاورات مع الجهات المهنية نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

توقعات باستمرار ازدياد حالات الإصابات بكورونا

وتم خلال هذه المشاورات طرح صورة الوضع الحالية ومعدلات الإصابة خلال الأيام الأخيرة داخل إسرائيل، والتي تشير إلى حدوث ارتفاع متواصل، إلى جانب التوقعات باستمرار ازدياد حالات الإصابة، بحسب موقع i24.