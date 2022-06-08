إصابة مواطن في انهيار سقف عقار قديم غرب الإسكندرية

أصيب شخص إثر انهيار سقف عقار قديم في منطقة «سوق الجمعة»، غرب مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ باقي سكان العقار، باستخدام السلم الهيدروليكي، وتقرر عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في نطاق الحي.

تفاصيل انهيار سقف عقار غرب الإسكندرية

تلقى قسم شرطة اللبان غرب الإسكندرية، بلاغًا يفيد سقوط سقف العقار رقم 26 شارع سلامة موسى أمام مسجد المنايا، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص سقوط سقف العقار المشار إليه، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص، جرى نقله إلى المستشفى، بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنزال باقي السكان باستخدام السلم الهيدروليكي.

إخلاء سكان العقار حرصاً على حياتهم

وقامت أجهزة حي الجمرك بإخلاء سكان العقار، دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حرصاً على حياتهم وسلامتهم، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

إزالة خطر كهربائي أمام مدرسة غرب الإسكندرية

في سياق آخر، تابعت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة بنطاق حي غرب، حيث تم رفع شبكة وإزالة مصدر خطر كهربائي أمام مدرسة «صفوت منصور»، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءه الإضاءة العامة، وبناءً على تكليفات المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، واستجابه لأي شكوى تخص المواطنين.

وقامت إدارة الكهرباء، بحي غرب، بصيانة وإنارة الكشافات والأعمدة في كافة شوارع المنطقة، وتشمل شوارهع «الأهوازي، وابن السيار، وشارع 189، والنيل، والأمير لؤلؤ، والهيثمي».

كما تم رفع خطر الشبكة، وتمرير التيار، وإنارة الكشافات حتى مدرسة «صفوت منصور»، حيث شددت «شعبان» على إجراء أعمال الصيانة على مدار الساعة، والإنارة الفورية للأعمدة والكشافات، بنطاق الحي، ورفع كفاءة الإضاءة، حفاظاً على سلامة المواطنين.