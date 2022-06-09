سعر الدولار اليوم الخميس 9-6-2022 في البنوك المصرية

شريحة كبيرة من المواطنين تهتم يوميا، بمتابعة سعر الدولار فى البنوك الرسمية والأجنبية والخاصة، العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، نظرا لأهمية سعر الدولار في التاثير على الكثير من الأسعار التجارية لعدد كبيرة من السلع المختلفة.

وتقدم «الوطن» اليوم الخميس الموافق 9 يونيو، سعر الدولار في البنوك المصرية، مثل التجاري الدولي، وبنك مصر والبنك الأهلي، إضافة الى بنك قناة السويس، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، بناء على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما وصل لنحو 18.65 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي، وفي بنك مصر سجل نحو 18.65 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس نحو 18.64 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك، فيما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 18.73 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، وبلغ سعره في المصرف المتحد نحو 18.65 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، اليوم الخميس الموافق 9 يونيو.

يذكر أنّ وزارة المالية، أعلنت مؤخرا رفع سعر صرف الدولار الجمركي، من 17 جنيها إلى 18.64 جنيه، حسب ما أكد المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، مشيرا إلى أنّ القرار لن يؤثر بشكل مباشر في أسعار السلع المستوردة، وأنّ هذا هو السعر العادل للدولار الجمركي.