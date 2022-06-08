سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-6-2022 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدولار يوميا فهو العملة التي تؤثر علىا مختلف أسعار المنتجات، لذا يشهد سعر الدولار عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث المختلفة بشكل يومي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وبنك قناة السويس، اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.62 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجلت عملة الدولار نحو 18.63 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، كما سجل الدولار في بنك مصر نحو 18.63 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 18.61 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، فيما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.62 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الأربعاء 8 يونيو.

كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 18.71 جنيه للبيع و18.61 جنيه للشراء، أما في المصرف المتحد فسجل نحو 18.61 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو.

يذكر أنّ وزارة المالية قررت رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 17 جنيها إلى 18.64 جنيه وقال المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ القرار لن يؤثر في أسعار السلع المستوردة، والسعر العادل للدولار الجمركي وكان يجب اتخاذ القرار منذ تم رفع سعر الفائدة للمرة الأولى.