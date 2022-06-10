«التضامن»: برنامج فرصة يعقد جلسات تدريبية للمستفيدين بعيادات الأسنان

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، استمرار إنجازات برنامج فرصة في مختلف التدريبات بمحافظة الجيزة، لافتة إلى بدء التدريب النظري والعملي داخل إحدى عيادات الأسنان وتأهيل مستفيدي تكافل وكرامة لدمجهم بسوق العمل بالتعاون مع جمعية فتيات الغد.

التدريب يستهدف من لديه رغبة حقيقية في التغيير

وأوضح برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن التدريب يستهدف من لديه رغبة حقيقية في التغيير والالتحاق بسوق العمل، وتجهيزهم لوظيفة مساعد دكتور أسنان.

التعرف على الأدوات التي تستخدم داخل عيادة الأسنان

ولفت إلى أنه أثناء التدريب يتم التعرف على الأدوات التي تستخدم داخل عيادة الأسنان والتعرف على الأجهزة الطبية المتواجدة وكيفية استخدامها، هدفنا دمج عملائنا من مستفيدي تكافل وكرامة بسوق العمل والدعم والتحفيز لهم وتمكينهم اقتصاديًا والانتقال بهم من الاتكالية إلى الاستقلالية المالية والإنتاج.

عقد جلسات الدعم والتحفيز وتعديل السلوك بمحافظة الدقهلية

وأوضحت وزارة التضامن أن برنامج فرصة عقد جلسات الدعم والتحفيز وتعديل السلوك بمحافظة الدقهلية، مشيرة إلى عُقد اللقاء بمركز المنصورة قرية شها بجمعية عباد الرحمن، حيث بدأ اللقاء التعريف بالبرنامج وأهدافه ومدى أهميته لمستفيدي تكافل وكرامة لدمجهم اقتصاديًا في المجتمع.

توفير فرصة عمل مناسبة وملائمة

وأكدت التضامن أن برنامج فرصة يهدف إلى دمج مستفيديه في سوق العمل من خلال تمكينهم اقتصاديا، على أن يكون ذلك بتوفير فرصة عمل مناسبة وملائمة او تسليم مشروعات مدرة للدخل للانتقال من مرحلة الاتكالية الى الاستقلالية المالية والتمكين، ويستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 وحتى 55 عاما من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الإجتماعى أو أفراد الأسر القادرين على العمل فى الفئة العمرية من 19 حتى 55 عاما الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.