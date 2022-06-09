أصالة تروج لألبومها الغنائي الجديد والجمهور يعلق: منتظرين يا أحلى صوت

تستعد الفنانة أصالة خلال الفترة الحالية لطرح ألبومها الغنائي المصري الجديد خلال الأيام المقبلة، حيث تعمل على الانتهاء منه لطرحه قبل انتهاء شهر يونيو الجاري.

أصالة تروج لألبومها الجديد

وحرصت الفنانة أصالة على الترويح لألبومها الجديد وتشويق جمهورها له وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، حيت كتبت: «بوعدكم بألبوم مصري منّ أحلى ماعملت.. عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق.. بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شي ممكن يشغلني عنّه.. أنا بهالألبوم مُتحرّره من جميع قيودي.. غنّيت متلّ مابحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات.. وقرّبنا نخلص ادعوا لي».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذه التغريدة، حيث علق أحد المتابعين قائلًا: «منتظرين يا أحلي صوت في الوطن العربي كله»، وعلق متابع آخر: «مو شي جديد عليك تعودنا على حلاوة الألبومات بالتوفيق الدائم».

بينما كتب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر: «ألف مبروك أكيد مختلف وكعادتك كل أعمالك مميزة»، بالإضافة إلى الملحن وليد سعد الذي علق قائلًا: «ألف مبروك أكيد ألبوم من الآخر إن شاءالله».

أصالة تحيي حفلا غنائيا في دبي

يذكر أن أصالة أحيت حفلا غنائيا ضخما في دبي يوم الجمعة الماضي، وتألقت خلال الحفل وغنت عددا كبيرا من أغانيها القديمة والجديدة، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما ظهرت خلال الحفل بإطلالة أنيقة بفستان وردي اللون.

أغنية «شكرا» لأصالة تقترب من 33 مليون مشاهدة

كما تحدثت أصالة خلال على هامش حفلها في دبي عن كواليس أغنيتها الأخيرة «شكرًا» التي قدمتها خلال الحفل الختامي لبرنامج «الدوم»، وحصدت الأغنية إشادات واسعة من الجمهور، كما حققت 32 مليون و800 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وأشارت خللا لقائها في ردايو «الرابعة» أنها تقدم هذه الأغنية لجميع جمهورها والناس التي تحبها وليس أحبائها وأقاربها فقط، موضحة أنها حصلت على كثير من الدعم والمحبة من جمهورها خلال وجودهم في حفلاتها الغنائية أو أثناء مقابلتها في أي مكان.