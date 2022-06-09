ماذا يعني استخدام بطاقة ميزة في الأردن والإمارات؟.. خبير يوضح المكاسب

قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، إنَّ إتاحة بطاقات «ميزة» للمدفوعات للمصريين في دولتي الإمارات والأردن، بحسب تصريحات أحد المسؤولين البارزين بالبنك المركزي المصري، خطوة جيدة للغاية في مجال التعاون التكنولوجي والمصرفي بين الدولتين ومصر.

«فهمي»: خطوة جيدة في الشمول المالي

وأضاف الخبير المصرفي لـ«الوطن»، أنَّ إتاحة بطاقات ميزة خارج مصر يعد تطورا جديدا في سبيل تحقيق أهداف الشمول المالي للدولة، بجانب التأثير الإيجابي لهذا التعاون على حركة الأموال من وإلى الداخل، وخدمة وتسهيل تحويلات المصريين العاملين في هذه الدول لأموالهم إلى وطنهم وذويهم فى مصر.

كما أكد «فهمي»، أنَّ هذا التعاون بين مصر والدول العربية الشقيقة مطلوب، مشيرا إلى أنَّ تفعيل بطاقات وطنية لـ الدفع الإلكتروني والعمل بها خارج مصر يدعم الجنيه المصري، قائلاً «نتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع الدول العربية، في المجال المالي والمصرفي».

مسؤول: دراسات نهائية لإتاحة بطاقات «ميزة» بالإمارات والأردن

وكان المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، كشف في تصريحاته لوكالة الشرق الأوسط مساء أمس الأربعاء، عن دراسات نهائية جار إعدادها بشأن إتاحة استخدام بطاقات ميزة بدولتي الإمارات والأردن.

وأضاف «نصر» في تصريحاته للوكالة، أنَّ تلك الخطوة تأتي في إطار إتفاق التعاون المالي والمصرفي بين البنوك المركزية لتلك الدول والبنك المركزي المصري.

وتابع وكيل محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أنَّ تفعيل بطاقات ميزة الوطنية في الإمارات والأردن، سيسهل على المصريين من حاملي البطاقات استخدامها لإتمام تعاملاتهم المالية.

إجراء تحويلات مالية أكثر سهولة وبتكلفة أقل

كما كشف عن الاتفاق مع مسؤولي الدولتين على ربط أنظمة الدفع بين الدول الثلاثة لتيسير إجراء تحويلات نقدية من المصريين إلى ذويهم بتكاليف أقل، متوقعا بدء تفعيل بطاقات ميزة بالدولتين، بمجرد الإنتهاء من الدراسات ونظم التشغيل.