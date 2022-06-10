أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 10-6-2022

تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار الخضروات بشكل مستمر لأهميتها على صحة الجسد، فهي تساعد على احتفاظ الجسم بالعناصر الغذائية المهمة له، وهي مصدر هام للألياف كما أنها تزيد من مناعة الجسد.

ويقلل تناول الخضروات من فرص الإصابة بالسمنة حيث أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، كما أنها تقي من الإصابة بأمراض مختلفة مثل أمراض القلب وغيرها.

وفي إطار الاهتمام بمتابعة أسعار الخضروات نستعرض سعر الخيار والطماطم والجزر والبسلة والباذنجان، اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو، وذلك على النحو التالي:

سعر كيلو الطماطم

اختلف سعر كيلو الطماطم بين 9 و11 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الباذنجان الأسود الرومي والعروس 6 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

سجل سعر كيلو البسلة 8 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الخيار 3 جنيهات، كما سجلت الملوخية 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو القلقاس 10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الجزر أصفر دون عروش 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل الذهبي 3 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الأخضر 6 جنيهات، وسجل الفلفل اللوان بين 11 حتى 13 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الجمعة 10 يونيو كما يلي:

سجل سعر كيلو الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 5.5 و6.5 جنيه.

بلغ سعر كيلو من الخيار البلدي من 2 إلى 3 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجزر بين 1.5 و4 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 2 حتى 3.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

اختلف سعر الكوسة بين 2 و3.75 جنيه للكيلو.

كما بلغ سعر الباذنجان الرومي للكيلو بين 1.5 جنيها حتى 2.5 جنيه.

تراوح سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات للكيلو الواحد.

بلغ سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

تراوح سعرالطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.