ضبط 172 قطعة سلاح و225 قضية مخدرات وتنفيذ 86804 أحكام قضائية

استمرت الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، حيث شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت ضبط 172 قطعة سلاح ناري بحوزة 142 متهما، و225 قضية مخدرات و39 متهما هاربا و314 دراجة نارية مخالفة و24333 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط 14993 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 14993 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية.. لضبط العناصر الإجرامية والهاربين

ونظم قطاع الأمن العام حملة بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديرية أمن القليوبية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 16 قضية اتجار في المواد المخدرة وتنفيذ 7139 حكما قضائيا متنوع.

ضبط هارب بالقاهرة محكوم عليه في 580 حكما قضائيا

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة للاستثمار العقاري مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في عدد 79 حكما بإجمالي 80 سنة و6 شهور حبس، وعدد 501 حكم بالغرامة بلغت 8,522,000 جنيه في قضايا شيكات، وسرقة تيار كهربائي، ومباني، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

ضبط مرتكبي واقعة مقتل قائد سيارة أجرة بالقاهرة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بقتل سائق سيارة أجرة «تاكسي»، عقب استقلالهم السيارة بصحبته في دائرة قسم شرطة الأزبكية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم بعض المتعلقات الخاصة بالسيارة المستولى عليها وساعة يد وهاتف محمول ملك المجني عليه والسيارة المستولى عليها.

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالقاهرة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصاب بطلق ناري بدائرة القسم، كشف الفحص عن حدوث مشاجرة بين طرفين «6 أشخاص مقيمين بدائرة القسم»، لخلافات الجيرة قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم مُحدثين إصابتهم وقيام أحدهم بإطلاق عيار ناري كان بحوزته محدثاً إصابة آخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كشف ملابسات واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بالقاهرة .. وضبط مرتكبى الواقعة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين المقيمين بدائرة القسم باكتشافه كسر نافذة بالشقة محل سكنه وسرقة «جهاز لاب توب – مبلغ مالي - بعض المشغولات الذهبية»، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يقيمان بمحافظة الفيوم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما تم بإرشادهما ضبط بعض المشغولات الذهبية لدى عميلهما سيئ النية أحد الأشخاص أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.

ضبط عناصر تشكيل عصابي بالجيزة تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام عدد 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك مُتخذين من دائرة قسمي شرطة أول وثان الشيخ زايد مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.