عاجل .. الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة في حي السيدة زينب

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة، على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بمنطقة السيدة زينب قبل قليل، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وجرى فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء

ودفعت وحدة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، انتقلتا على الفور إلى مكان الحادث، وتمكنتا من السيطرة على الحريق قبل أن ينتقل إلى الشقق المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

النيابة تطلب كاميرات المراقبة

وأُخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، والتي انتدبت عناصر البحث الجنائي لمعاينة آثار الحريق ومعرفة مدى إمكانية وجود شبهة جنائية في أمر اشتعال الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها والتعرف على أسباب وقوع الحادث.

واستدعت النيابة عددا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حيال اشتعال النيران، وأمرت فرق البحث بتكثيف جهودها واستكمال التحريات اللازمة حيال واقعة الحريق، وموافاة النيابة العامة بالمستجدات، وتتابع النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.