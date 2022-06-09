أسعار الفنادق في الإسكندرية لقضاء عطلة صيفية.. استمتع بإجازتك

ينتظر الكثير من محبي قضاء العطلة الصيفية في الإسكندرية إجازة آخر العام حتى يستطيعوا اصطحاب الأسرة والأبناء لقضاء وقت ممتع بها، فبمجرد ظهور النتائج الخاصة بالامتحانات، يبدأون في البحث عن أسعار الفنادق الموجودة في الإسكندرية، حتى يستطيعوا تحديد الفندق الذي يمكن الإقامة به خلال فترة تواجدهم بالإسكندرية.

وحرصا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفنادق الموجودة في الإسكندرية، وفق ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر الموقع الرسمي الخاص بها، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفنادق في الإسكندرية

تختلف أسعار الفنادق الموجودة في محافظة الإسكندرية، وتتحدد وفق الخدمات التي تقدمها، فضلا عن موقع الفندق على البحر ومدى اقترابه منه، وجاءت الأسعار كالتالي:

1- فندق سويتس الإسكندرية

- جناح فندقي لفرد واحد: يحتوي على سرير ومحتوياته، يصل سعره إلى 750 جنيها.

- جناح فندقي 2 فرد: يحتوي على غرفة بسرير وملحقاتهم، يصل سعرها إلى 900 جنيه.

- جناح فندقي 4 أفراد: يحتوي على غرفتين وملحقاتهم، يصل سعره إلى 1300 جنيه.

- جناح فندقي 6 أفراد: يحتوي على 3 غرف وملحقاتهم، يصل سعره إلى 1500 جنيه.

2- فندق اليمامة

- غرفة لشخص واحد: يصل سعرها إلى 105 جنيهات.

- غرفة لشخصين: يصل سعرها إلى 170 جنيها.

- غرفة لـ3 أشخاص: يصل سعرها إلى 220 جنيها.

3- فندق ميرامار

- غرفة فردية مطلة على المنور: يصل سعرها إلى 270 جنيه.

- غرفة مزدوجة مطلة على المنور: يصل سعرها إلى 300 جنيه.

- غرفة مزدوجة جانبية: يصل سعرها إلى 380 جنيها.

- غرفة مزدوجة على البحر: يصل سعرها إلى 450 جنيها.

4- فندق إيسترن

- غرفة فردية: يصل سعرها إلى 1500 جنيه.

- غرفة مزدوجة: يصل سعرها إلى 1700 جنيه.

- أجنحة: يصل سعرها إلى 2800 جنيه.

- سرير إضافي: يصل سعره إلى 300 جنيه.

5- فندق كليوباترا

- غرفة فردية: يصل سعرها إلى 550 جنيها.

- غرفة مزدوجة: يصل سعرها إلى 650 جنيها.

- سرير إضافي للغرف: يصل سعره إلى 350 جنيها.

- سعر فرد الطلبة الرياضيين والجمعيات الخيرية والمسنين: يصل سعر الغرفة إلى 100 جنيه.

6- فندق سميراميس

- غرفة فردية: يصل سعرها إلى 400 جنيه بالإضافة إلى أسعار الوجبات.

- غرفة مزدوجة: يصل سعرها إلى 500 جنيه بالإضافة إلى أسعار الوجبات.

7- فندق فيليب هاوس

- غرفة مزدوج: يكون بها دورة مياه خارجية مشتركة تصل إلى 400 جنيه.

- غرفة مزدوجة: يكون بها دورة مياه خاصة وتكييف، يصل سعرها إلى 480 جنيه.

- غرفة فردية: يكون بها دورة المياه مشتركة وتكييف، يصل سعرها إلى 300 جنيه.

8- فندق كريوم

- غرفة مزدوجة داخلية: يصل سعرها إلى 108 جنيهات.