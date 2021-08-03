أسعار الفنادق بالإسكندرية.. تبدأ من 100 جنيه للغرفة

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، الذي يعتبر الأكثر حرارة خلال السنوات الخمس الماضية، وفق الأرصاد الجوية، يبحث كثيرون عن عروضا للمصيف في المناطق الساحلية، لذلك زادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن «أسعار فنادق في الإسكندرية»، ليختاروا ما يناسب ميزانيتهم والاستمتاع بأكبر بالمدينة الساحلية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، متوسط أسعار فنادق في الإسكندرية، وفقا لموقع «بوكينج»، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم.

أسعار فنادق في الاسكندرية

وجاءت أسعار الفنادق في الإسكندرية كالتالي:

أسعار الفنادق في الإسكندرية «الـ 5 نجوم»

وتراوح سعر الليلة في الغرفة المزدوجة في الفنادق الشهيرة بالإسكندرية والمصنفة 5 نجوم، ما بين 800 إلى 3000 جنيه للفرد، شاملة الإفطار فقط.

أسعار الفنادق في الإسكندرية «الـ 4 نجوم»

وتراوح سعر الليلة في الغرفة المزدوجة في فنادق الإسكندرية والمصنفة 4 نجوم، ما بين 500 إلى 2100 جنيه للفرد، شاملة الإفطار فقط.

أسعار الفنادق في الإسكندرية «الـ 3 نجوم»

وتراوح سعر الليلة في الغرفة المزدوجه في فنادق الإسكندرية والمصنفة 3 نجوم، ما بين 400 إلى 1200 جنيه للفرد، شاملة الإفطار فقط.

أسعار الفنادق في الإسكندرية «النجمتين»

وتراوح سعر الليلة في الغرفة المزدوجة في فنادق الإسكندرية والمصنفة بنجمتين، ما بين 300 إلى 1000 جنيه للفرد، شاملة الإفطار فقط.

أسعار الفنادق في الإسكندرية «نجمة واحدة فقط»

وتراوح سعر الليلة في الغرفة المزدوجة في فنادق الإسكندرية والمصنفة بنجمة واحدة فقط، ما بين 100 إلى 500 جنيه للفرد، شاملة الإفطار فقط.

أسعار إيجار الشقق في الإسكندرية

ويبدأ سعر إيجار شقة متوسطة المساحة غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، في العجمي، من 350 جنيهًا وحتى 1000 جنيه، حسب قربها من البحر، وتشطيب الوحدة.

أما في الهانوفيل وشهر العسل، فيبدأ سعر إيجار الليلة من 450 جنيهًا للوحدة المتوسطة، ويمكن أن تصل إلى 1200 جنيه.

ويمكن للمصيف أن يقوم باستئجار شالية قريب مكون من غرفة وحمام وصالة، من البحر يبدأ من 500 جنيه، ويزداد السعر كلما اقتربت من البحر.