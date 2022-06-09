3 أسباب لرفض تركيب عدادات الكهرباء الكودية: احذر المباني المخالفة

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال صفحتها الرسمية على «الفيسبوك»، عن الأسباب التي تؤدي لرفض تركيب العدادات الكودية لبعض الوحدات السكنية، أو المحالات التجارية، أو تحويل نظام الممارسة المؤقت إلى نظام عداد كودي.

وأشارت الشركة إلى أن هناك 3 أسباب مهمة لرفض تركيب العدادت الكودية المسبقة الدفع، وهي كما يلي:

أسباب رفض تركيب عداد كودي

- عدم انتظام العميل في سداد القيمة المالية للممارسة في توقيتها المحدد، والتي يتم تحديدها من جانب مباحث شرطة الكهرباء، أو من جانب حق الضبطية القضائية للعاملين بشركة توزيع الكهرباء.

- أن تكون الوحدة السكنية أو المحل التجاري، في مبنى مخالف، وغير مرخص، أو المباني التي تخالف قواعد وشروط الطيران المدني، وأيضا المباني بالمناطق الأثرية.

- عدم الالتزام في مرحلة التشييد والبناء، بالمسافات الآمنة بين العقار وخطوط الكهرباء، وهي 25 مترًا، وذلك في حالة المناطق القريبة من الخطوط الهوائية ذات الجهد الفائق، ومسافة لا تقل عن 13 مترًا، في حالة الخطوط الهوائية للجهد العالي، ومسافة لا تقل عن 5 أمتار لخطوط الجهد المتوسط، ولا تقل عن مترين في حالات تركيب الكابلات الخاصة بالجهود المتوسطة والمنخفضة.

خطوات التقديم على عداد مسبوق الدفع وفقًا للخدمات المستمرة واليومية، التي تقدمها «الوطن» للقراء والمواطنين، ونرصد من خلال السطور التالية، طرق التسجيل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، للتقديم على العدادات الكودية.

خطوات التقديم للحصول على عداد كودي

- الدخول على منصة خدمات الكهرباء، من خلال هنـــــا.

- اختيار أيقونة الخدمات.

- اختيار أيقونة العداد الكودي.

- الضغط على تقديم طلب جديد.

- قم بتسجيل جميع البيانات بشكل صحيح.

- وضع المرفقات التي تتضمن: «صورة العقار، بيانات الممارسة، صورة بطاقة الرقم القومي».

- الضغط على تسجيل.

- الاحتفاظ برقم الكود الذي سيظهر.