خطوات التقديم على العداد الكودي إلكترونيا.. وأنت قاعد في بيتك

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العمل على توفير جميع التسهيلات الممكنة للمواطنين، من أجل التقديم على العدادات الكودية للوحدات السكنية، والمحال التجارية المختلفة، بهدف تقليص نظام المقايسات الذي تسعى الوزارة إلى القضاء عليه.

تقديم طلب الحصول على العداد الكودي إلكترونيا

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على عدد كودي، خطوة سريعة لإنجاز طلبهم، من خلال التقديم عن طريق الإنترنت، على موقع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مع اتباع مجموعة من الخطوات لإتمام عمليات التسجيل.

خطوات التقديم على عداد مسبوق الدفع

وفقًا للخدمات المستمرة واليومية، التي تقدمها «الوطن» للقراء والمواطنين، نرصد من خلال السطور التالية، طرق التسجيل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، للتقديم على العدادات الكودية.

- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- الضغط على منصة الخدمات.

- اختيار خدمة العداد الكودي

- الضغط على طلب جديد.

- تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- وضع المرفقات على الكمبيوتر، وتتضمن: «بيانات الممارسة، صورة العقار من الخارج، صورة بطاقة الرقم القومي سارية -من الجهتين-».

- الضغط على كلمة تسجيل.

- الاحتفاظ برقم التسجيل الذي سيظهر لك على الشاشة.

- إذا كان العداد لمحل تجاري، يجب أن تضاف البطاقة الضريبية.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكدت أن العدادات مسبوقة الدفع، لجميع العقارات غير المخالفة لقوانين البناء، والحاصلة على تراخيص رسمية من الحي التابع له، كما يجب أن يكون مستوفي كل الشروط القانونية للوحدة المسجلة.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات سابقة، أن هناك اكثر من مليون ونصف طلب قد قدم من أجل تركيب العدادت الكودية، وتم تركيب أكثر من 500 ألف عداد، وإجراء معاينات لأكثر من 800 ألف طلب آخر، إذ أقبل الكثيرين خلال الفترة الأخيرة على تركيب هذه العدادات، بدلا من نظام الممارسة، نظرا لفوائدها المتعددة.