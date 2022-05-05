الفرق بين العداد الذكي ونظيره الكودي.. أحدهما يخفض فاتورة الكهرباء

رغبة في الهروب من نظام الممارسة الذي يكلف أصحابه الكثير من الأموال، وفي إطار التوصل إلى أوراق قانونية تثبت تملك العقار للشخص، يمكن التقديم على العدادات الكودية مسبقة الدفع والأخرى الذكية، وذلك بعد نصائح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين لإدخالها في منازلهم، إذ تتبنى الوزارة خطة للاعتماد عليها وتعميمها بمختلف المناطق من أجل القضاء على مشكلات كثيرة منها القراءات الخاطئة.

ويتساءل البعض عن الفرق بين العدادات الكودية مسبقة الدفع والذكية، بحسب ما نشره مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفيما يلي نعرض أبرز المعلومات عن العدادات مسبوقة الدفع.

العدادات مسبوقة الدفع

يركب هذا العداد لأي عقار غير مخالف لقوانين البناء أو تراخيص الأحياء، ويبلغ سعره 1200 جنيه، والدفع نقدا أو تقسيط على فاتورة الكهرباء.

يكون هذا العداد باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية، ما يعطي له شرعية وقانونية عند التعامل مع أي جهة لأي غرض كان.

يعمل العداد عبر كروت الشحن، ويشحن من خلال الشركة التابع لها المشترك.

يمنحك هذا العداد عند الحصول عليه وإدخاله في منزلك السكني، الحق في تقسيط تكاليف توصيل الغاز على فاتورة الغاز الشهرية.

التحكم في استهلاك الكهرباء وبالتالي انخفاض قيمة الفاتورة.

يوجد بالعداد دقة عالية في حساب الطاقة المستهلكة للعميل.

إذا لم يجدد العميل شحن الكارت، فلن يفصل التيار ما بين الساعه 5 مساءً حتى 10 صباح اليوم التالي، أو في العطلات الرسمية أيضا.

يتيح للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها.

العداد الذكي

يركب هذا العداد في المبان القانونية وله سند قانوني.

يعمل من خلال كروت الشحن ويجرى شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك.

يركب حاليًا بدون رسوم، إذ تتحمل وزارة الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أي مصاريف.

يحتوى العداد الذكي على مكانين لتركيب شريحتين خط محمول وتبلغ تكلفتها 1500 جنيه، وتبلغ تكلفته 500 جنيه.

يمكن للمشترك شحن العداد من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول، وفي حال شحنك رصيد بقيمة عالية يضاف الرصيد الجديد لما جرى شحنه سابقا حتى نفاذه حسب الاستهلاك.

محاسبة المستهلك بنفس أسعار الشرائح، إذ تجرى المحاسبة طبقًا للاستهلاك الفعلي، ويمكن للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر، وعند قرب النفاذ يعطي لك الجهاز إنذارا.

يستطيع المستهلك من خلال الشاشة معرفة الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، ومعرفة استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة.