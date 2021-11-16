هل يحمل العداد الكودي اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها؟

«هل يحمل العداد الكودي بعد تركيبه اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها؟»، سؤال يدور برأس عدد كبير من المواطنين من أصحاب المباني المخالفة الذين تقدموا بطلبات لتحويل حساب استهلاك الكهرباء من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والذين بلغ عددهم مليونًا و950 الف طلب.

العداد الكودي لا يعتد به كسند ملكية

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن العداد الكودي لا يعتد به كسند ملكية ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها ولكن تحمل رقم كودي للعداد ويكون تركيبه بصورة مؤقتة، لافتا إلى أن العداد الكودي هو عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي ولا تختلف أيضا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

العداد الكودي يقتصر دوره على حماية أي عقار مخالف من محاضر سرقة التيار

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن العداد الكودي يقتصر دوره فقط على حماية أي عقار مخالف من محاضر سرقة التيار وضمان شركات الكهرباء التحصيل ليس أكثر، لافتا إلى أن العداد الكودي يُستخدم في المباني المخالفة والعشوائية فقط وبالتالي لا يجوز تركيبه في المباني الصادر لها تراخيص ويشحن بكروت بفئة تبدأ من 10 إلى 100 جنيه وعلى قدر الاستهلاك ويُرفع العداد عند مغادرة المشترك الوحدة السكنية التي يقطن بها، من خلال التنسيق وإخطار شركة الكهرباء.

العداد مسبوق الدفع يتم تركيبه لأي عقار غير مخالف لقوانين البناء

وأوضح المصدر أن العداد مسبوق الدفع يتم تركيبه لأي عقار غير مخالف لقوانين البناء أو تراخيص الأحياء مستوفي جميع الاشتراطات القانونية ويكون باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية بما يعطي له شرعية وقانونية عند التعامل مع أي جهة أو التقدم بطلب لتوصيل الغاز الطبيعي أو الحصول على قرض أو نقل محل إقامة من مكان لآخر.

العداد مسبوق الدفع تصدر فاتورته على اسم المشترك

وأكد المصدر أن العداد مسبوق الدفع تصدر فاتورته على اسم المشترك ويعمل عبر كروت الشحن ويتم شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك ويُنقل كما هو وبنفس الاسم إلى العقار الجديد عند رغبة المشترك في النقل إلى عقار آخر، إضافة إلى أنه يتيح الحق في تقسيط تكاليف توصيل الغاز على فاتورة الغاز الشهرية.